Cristianinho faz anos e a família já começou a assinalar a data

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo celebra hoje os 13 anos e as comemorações já iniciaram.

Após os irmãos Eva e Mateo completarem o sexto aniversário ainda este mês, há mais um aniversário. Junho é época de festa na casa de Ronaldo e, desta vez, é Cristianinho, o seu filho mais velho, que está de parabéns.

Já se sabe que Georgina está a preparar uma festa para o jovem na mansão em Madrid, com amigos e família, e com a presença da avó, Dolores Aveiro.

Mas, apesar de celebrar o aniversário hoje, as comemorações já começaram ontem. Nas redes sociais, Georgina Rodríguez partilhou algumas fotografias de um dia de “pré-aniversário”, com amigos e os irmãos.

“Maravilhoso dia de pré aniversário com os meus meninos. Picada de abelha incluída…”, escreve na publicação.

Contudo, hoje, alguns membros da família já assinalaram a data importante nas redes sociais, começando pelo pai. Já se sabe que Ronaldo não vai poder estar presente na festa de aniversário do filho devido ao jogo da Seleção Nacional, mas foi o primeiro a fazer uma publicação em homenagem a Cristianinho.

Na fotografia, posam os dois juntos, dentro de campo, e o craque de futebol português escreve: “Parabéns, meu tropa. 13 anos já. O pai te ama muito”.

Mas o pai não foi o único. Rapidamente, a avó “babada” também fez menção ao aniversário do neto. Dolores Aveiro publicou no seu Instagram uma foto com Cristianinho para assinalar a data. “Parabéns, meu neto querido, a avó ama-te muito”, escreveu na legenda.

A tia Kátia Aveiro também já deixou os seus parabéns ao sobrinho: “13 anos desta riqueza da minha vida. Parabéns ao amor da tia”.

Elma Aveiro também já dedicou uma publicação ao sobrinho. “O amor da tia mais lindo está de parabéns. Amo-te, amor da minha vida”, pode ler-se.