Cristianinho regressa a casa. Dolores Aveiro despede-se: “A avó ama-te muito”

A estadia de Cristianinho em Portugal chegou ao fim, mas a avó, Dolores Aveiro, fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

Cristianinho esteve em Portugal e a avó Dolores recheou o menino de mimos. Nas redes sociais, partilhou várias imagens com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo e com os outros netos.

Como não podia ser diferente, para assinalar o regresso de Cristianinho a casa, na Arábia Saudita, Dolores voltou a recorrer ao Instagram.

“Meu amor da avó. Que tenhas uma boa viagem. A avó está aqui sempre à tua espera. A avó ama-te muito. Beijinho grande do tamanho do mundo”, escreveu na legenda da publicação, na qual o menino aparece a dar um beijo na cara da avó.

Recorde-se que a família Aveiro vai entrar no mercado de construção civil no Brasil. O anúncio foi feito por Kátia Aveiro: “É com muito prazer que apresentamos ao mercado a Campanha FG e Família Aveiro. Um investimento que irá trazer ainda mais protagonismo para a nossa cidade, sim, já a chamamos de nossa, pois aqui já estamos em casa”.