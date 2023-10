Cristianinho segue as pisadas do pai e veste a camisola do Al-Nassr

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, vai ser o novo número sete do Al-Nassr, seguindo as pisadas do pai.

Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, prepara-se para seguir as pisadas do pai. O menino, de 13 anos, vai juntar-se ao clube da Arábia Saudita Al-Nassr, o mesmo no qual o craque português está a jogar.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista desportivo, o primogénito de Ronaldo vai integrar a equipa sub-13. Fabrizio avança, ainda, que Cristianinho irá vestir, à semelhança do pai, a camisola número 7.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi, recentemente, elogiado pela irmã mais velha, Katia Aveiro, através de uma publicação nas redes sociais. “Eles não sabem nada da tua história, da tua origem e de que matéria tu és feito. Só acham que sabem. Tu és incrivelmente especial. Um predestinado. Eu estou muito orgulhosa da tua história. E que honra fazer parte dela. Só gratidão mesmo e um orgulho que não cabe no peito. Surreal”, escreveu.