Cristiano Ronaldo anuncia novo hotel e Pepe brinca com polémica: “E a marquise?”

Cristiano Ronaldo anunciou que vai abrir um hotel em Madrid, Espanha. O seu colega da seleção portuguesa Pepe brincou com o craque sobre a polémica da “marquise”.

O internacional português vai dar mais um passo no mundo empresarial com a abertura de um hotel em Madrid. Depois de anunciar a boa-nova, no perfil de Instagram, o jogador do FC Porto Pepe brincou, esta segunda-feira, com o amigo.

“E a marquise, Cristiano? Onde está? Parabéns, bicho! Sempre a somar” escreveu o central luso-brasileiro na legenda da publicação.

Depois de comprar o apartamento mais caro do país, por sete milhões de euros, no último andar de um edifício na Rua Castilho, em Lisboa, Cristiano Ronaldo mandou adicionar uma “marquise”, uma estrutura em vidro onde guarda, por exemplo, os equipamentos de treino.

Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa já fez saber que o projeto é ilegal porque a construção não foi autorizada pelos condóminos – “será feita inspeção e reposta a legalidade”, garantiu o presidente da autarquia, Fernando Medina -, e o arquiteto do prédio garante que vai lutar “até às últimas consequências”.

Lembre-se que Cristiano Ronaldo e Pepe estão ao serviço da seleção portuguesa, orientada por Fernando Santos. A equipa das quinas encontra-se em estágio de preparação para o Europeu, deste ano.