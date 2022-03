Cristiano e Georgina já chegaram a Portugal e relaxaram em restaurante

Quase a concentrar-se na Seleção Nacional, a pensar no Campeonato da Europa, o CR7 relaxou com a namorada num dos restaurantes do “chef” Olivier da Costa.

Dois dias após ter apurado a Juventus para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo viajou para Portugal, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez.

A novidade foi dada pelo “chef” Oliver da Costa no perfil de Instagram ainda na manhã desta terça-feira, depois de receber o casal num dos seus restaurantes, o famoso Yakuza, em Lisboa.

“O rei e a rainha estão de volta”, escreveu o cozinheiro.

Nos próximos dias o CR7 vai juntar-se à concentração da Seleção Nacional para a fase final do Campeonato da Europa de futebol.