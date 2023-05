Cristiano Ronaldo acusado de querer privatizar praia na Madeira

Cristiano Ronaldo foi acusado por um grupo ambientalista de querer privatizar “a maior praia de acesso livre do Funchal”, na Madeira.

Segundo a revista “TV 7 Dias”, o craque português realizou um novo investimento imobiliário na Madeira. O projeto conta com nove andares, 213 apartamentos e irá aparentemente condicionar o acesso à praia Formosa, no Funchal.

“Formosa Bay”, nome do empreendimento, só será possível uma vez que o governo regional da Madeira abdicou, em 2014, deste terreno, avaliado em três milhões de euros, por falta de condições financeiras.

No mesmo ano, CR7 aproveitou e adquiriu-o, em nome da sociedade que detém com o irmão, Hugo Aveiro.

O problema é que Flávio Silva, membro do grupo ambientalista Os Guardiões da Laurissilva, afirma que, ao avançarem com a construção, estão a privatizar um troço importante da ilha: “Estamos a falar de uma praia que é a maior praia de acesso livre do Funchal, que tem um terreno junto à praia, que é do Cristiano Ronaldo. Ele quer agora fazer este empreendimento, que vai privatizar a praia e há várias ilegalidades aqui pelo meio”, acusou.