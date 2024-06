Cristiano Ronaldo assinala aniversário dos filhos gémeos

Os filhos gémeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão de parabéns. Na página de Instagram, o pai não deixou a data passar em branco.

Eva e Mateo estão de parabéns: os filhos gémeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez completam sete anos.

Na página de Instagram, o jogador do Al-Nassr, de 39 anos, partilhou uma fotografia com os filhos ao colo, onde Mateo surge vestido com uma camisola do Sporting, e escreveu: “Feliz aniversário aos meus amores Eva e Mateo! O pai ama-vos muito”.

Vale recordar que o craque português junta-se, após umas férias num hotel de luxo, à Seleção Nacional esta sexta-feira, 7 de junho, para os treinos de preparação do Euro2024.