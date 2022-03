Cristiano Ronaldo atacado na estreia: “Acreditem em Mayroga”

O regresso de Cristiano Ronaldo à Premier League foi auspicioso, mas nem tudo correu bem, com a tarja “Acreditem em Kathryn Mayroga” a pairar no ar.

Dois golos neste sábado ao Newcastle, na goleada de 4-1 do Manchester United, marcaram o regresso de Cristiano Ronaldo à Premier League inglesa, mas o jogo de regresso a Old Trafford ficou marcado pelo protesto de um grupo feminista, que lembrou o “caso” de alegada violação do CR7 a Kathryn Mayroga.

“Acreditem em Kathryn Mayroga”, pôde ler-se numa tarja de um avião que passou nos céus de Manchester à hora do jogo com o Newcastle.

Recorde-se que o “internacional” português é acusado de violação por Kathryn Mayorga desde 2018, após um encontro entre os dois num hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O caso voltou à Justiça em 2019, mas, entretanto, a investigação foi cancelada. Mais recentemente Mayorga abriu um processo civil que está neste momento a decorrer.

O grupo feminista “Level Up”, responsável pela tarja, publicou, entretanto, um comunicado nas redes sociais: “(…) É sobre quebrar o silêncio em torno do abuso e dizer a verdade. Juntos, podemos enviar uma mensagem a Ronaldo, clubes de futebol e adeptos em todo o mundo que o abuso sexual não pode ficar fora do campo”, pode ler-se.