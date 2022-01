Cristiano Ronaldo e Cláudia Vieira eleitos os mais bem vestidos

Cristiano Ronaldo e Cláudia Vieira foram eleitos as figuras públicas mais bem vestidas em Portugal, no ano passado.

O “internacional” português e a atriz ocupam o primeiro lugar de uma lista realizada pelo site Showroomprive.pt, que inquiriu os portugueses quanto às celebridades nacionais mais elegantes de 2020.

Além de se ter destacado dentro de campo, Cristiano Ronaldo foi o favorito dos portugueses a nível masculino quanto aos seus “looks” informais e elegantes. O jogador da Juventus reuniu a maioria dos votos (29,71%).

Por sua vez, os atores Paulo Pires e Pedro Teixeira completam o pódio com 19,25% e 18,69%, respetivamente.

No que diz respeito às mulheres, Cláudia Vieira encantou os portugueses com os “looks” que usou no ecrã e nas redes sociais, sendo, por isso, eleita a mais elegante no país, com 28,03% dos votos.

O restante pódio é ocupado pela modelo Sara Sampaio que ficou em segundo lugar (27,62%) e, em terceiro, a atriz Daniela Ruah (23,71%).