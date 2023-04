Cristiano Ronaldo compra novo avião de luxo com dez camas

Cristiano Ronaldo não olha a custos no que diz respeito ao conforto da sua família e a prova disso é a nova aquisição de um avião de luxo.

O “capitão” da Seleção Nacional adquiriu um novo jato privado, um Gulfstream G650 para substituir o antigo, o modelo G200, que comprou em 2015. A nova aeronave tem um custo de 60 milhões de euros.

De notar que esta aquisição do jogador tem uma capacidade total para 19 passageiros e espaço para dez camas. O avião pode ainda voar cerca de 14.000 quilómetros sem abastecer.

De acordo com o site da marca “o interior espaçoso é um refúgio refinado acima das nuvens, onde o conforto supremo encontra o design e a inovação de alto nível. O sistema de ar limpo da Gulfstream fornece 100% de ar fresco a cada dois ou três minutos”.

