Cristiano Ronaldo deixa mensagem amorosa a Cristianinho em dia de aniversário

Cristiano Ronaldo é um pai babado e como tal não conseguiu deixar passar em branco o dia em que Cristianinho, filho mais velho, completou mais um ano de vida.

Foi esta sexta-feira, 17 de junho, que o filho do craque português celebrou 12 anos, data assinalada no Instagram do pai.

“Feliz aniversário meu filho! Como o tempo passa a correr… ?! Será que ainda vamos jogar juntos?! O mais importante é continuares a ser o menino que és com um coração enorme! Muitas Felicidades, filhote! O papá ama-te muito”, escreveu o capitão da seleção nacional.

Também Dolores Aveiro, avó do menino, celebrou o aniversário do neto mais velho nas redes sociais. “Parabéns querido, que tenhas um dia muito feliz. Beijinhos da avó”, disse.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo e de Alana Martina e Bella Esmeralda, estas duas últimas fruto da relação que mantém com Georgina Rodríguez.