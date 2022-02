Cristiano Ronaldo deseja boa Páscoa com foto em família

O internacional português juntou a mulher e os filhos para desejar um bom domingo de Páscoa aos milhares de fãs.

Cristiano Ronaldo, a namorada, Georgina e os filhos Cristianinho, Alana, Mateo e Eva continuam juntos em quarentena devido à “Covid-19”.

Neste domingo de Páscoa o internacional português da Juventus não se esqueceu dos milhares de fãs e desejou um dia feliz.

https://www.instagram.com/p/B-4diisg0GA/

“Desejamos uma Páscoa feliz para todos”, escreveu o CR7 no perfil de Instagram, com uma imagem a partilhar uma refeição juntamente com a família.