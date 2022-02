Cristiano Ronaldo despede-se de Portugal: “É sempre um prazer voltar ao meu país”

Cristiano Ronaldo despediu-se publicamente de Portugal depois da derrota da Seleção com a Sérvia no jogo do Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para a fase de apuramento do Mundial 2022, no Catar.

O craque português demonstrou estar triste por deixar o país novamente para voltar a Manchester, Inglaterra, onde vai continuar a representar o Manchester United na Liga Inglesa.

“Por mais Mundo que percorramos, é sempre em Portugal que eu e a minha família nos sentimos em casa”, admitiu o atleta numa fotografia em que surge ao lado da namorada, Georgina Rodríguez.

“O clima fantástico, a comida maravilhosa, o carinho dos portugueses, é sempre um prazer voltar ao meu país”, acrescentou.

“Está na hora de voltar a Manchester e concentrar-me em absoluto nos nossos objetivos, mas voltaremos em breve. Até já, Portugal!” concluiu Cristiano Ronaldo, em jeito de promessa.

O futebolista prepara-se para ser pai novamente de gémeos, tal como anunciou nas redes sociais. É que Georgina Rodríguez está grávida pela segunda vez. Lembre-se que o casal já tem uma filha em comum, Alana.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo já é pai do filho mais velho, Cristianinho, e dos gémeos, Eva e Mateo, que nasceram com recurso a gestação de substituição.