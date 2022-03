Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira com a maior notoriedade em Portugal

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são as figuras publicas com a maior notoriedade espontânea em Portugal.

O internacional português ocupa o primeiro lugar de uma lista realizada pela “Marktest” após ser o mais citado, com 51 por cento. No entanto, a apresentadora destacou-se por ser a primeira mulher no ranking e por estar em segundo lugar com uma diferença de apenas 6,5 por cento do primeiro.

Manuel Luís Goucha completa o pódio com 19,1 por cento de referências, seguido por Ruy de Carvalho, Herman José, Rita Pereira, Ricardo Araújo Pereira, Pinto da Costa, Mariza e Catarina Furtado, respetivamente.

