Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez mergulham na piscina à noite com neve

Georgina Rodríguez partilhou um vídeo nas redes sociais em que surge com Cristiano Ronaldo a mergulharem na piscina apesar da neve.

Georgina Rodríguez completou, esta quarta-feira, 28 de janeiro, 27 anos e, para celebrar a data, fez um plano diferente durante a noite. A espanhola e “internacional” português da Juventus mergulharam na piscina, durante a noite, e nem a neve foi um entrave.

No Instagram, o casal surgiu a namorar dentro de uma piscina aquecida e ainda, posteriormente, o futebolista encheu as pernas com neve, já fora de água.

“Lua que nos ilumina”, pode ler-se na publicação.

Antes deste momento, Georgina Rodríguez publicou ainda várias fotografias da festa de aniversário com o “capitão” da Seleção Nacional e os filhos, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana.