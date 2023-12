Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passeam pela Arábia Saudita

Entre treinos e trabalho, Ronaldo e Georgina aproveitaram para passearem juntos e explorarem mais do país onde vivem atualmente.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem uma vida atarefada. Com cinco filhos e os dias entre treinos, jogos de futebol e outros trabalhos, o casal tem não tem descanso. Contudo, há sempre tempo para um passeio.

Nas redes sociais, o craque português partilhou que, ao lado da namorada, visitou uma “extraordinária herança humana e natural” na Arábia Saudita e que ficou “surpreendido” com tal.

Trata-se de AlUla, uma cidade no noroeste do país, situada na “Rota do Incenso”, com diversas ruínas a visitar.

Nas imagens partilhadas, Ronaldo surge entre rochas e Georgina aparece na frente de um edifício.