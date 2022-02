Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez relaxam a bordo do iate de luxo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez embarcaram no iate de luxo para relaxarem e renovarem energias num momento a sós.

O internacional português e a modelo espanhola aproveitaram as altas temperaturas que se fazem sentir para um momento de lazer em alto mar que foi destacado nas redes sociais com uma fotografia do casal.

“Dia de relaxamento com muito amor”, pode ler-se na publicação de Georgina Rodríguez no Instagram.

O casal tem uma filha em comum, Alana, de três anos. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, de quatro anos, e de Cristianinho, de dez, que nasceram com recurso a gestação de substituição.