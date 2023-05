Cristiano Ronaldo estará descontente com a falta de privacidade na Arábia Saudita

Apesar de monstrar que está a viver momentos de grande felicidade, uma fonte próxima de Cristiano revelou que o craque tem falta de privacidade.

No início da época, Cristiano Ronaldo rumou até Riade, na Arábia Saudita, para abraçar o projeto ao ser jogador do Al-Nassr.

Tudo parecia correr de “vento em popa” para o craque português mas, segundo revelações feitas por uma fonte próxima à revista “TV Mais”, Ronaldo está descontente com a falta de privacidade no novo país: “Em todas as ocasiões, como as idas de Georgina ao shopping ou jantares do casal, são filmados e fotografados por dezenas de curiosos e as imagens são depois divulgadas nas redes sociais”, explicou.

Recorde-se que, recentemente, a filha Alana Martina foi operada de urgência ao apêndice e a família viu circular pela a internet uma fotografia onde Cristiano e Gio surgiam ao lado de uma maca num hospital na Arábia.

Depois do susto, Katia Aveiro viajou até Riade para passar algum tempo de qualidade com o irmão e os sobrinhos.