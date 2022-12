Cristiano Ronaldo estreia o Rolls Royce em Madrid

Cristiano Ronaldo estreou o novo carro da Rolls Royce que a namorada, Georgina Rodríguez, lhe ofereceu este Natal. O atleta foi visto em Madrid, Espanha.

O futebolista está sem clube após ter rescindido contrato com o Manchester United (Inglaterra). Por isso, o “capitão” da Seleção Nacional encontra-se a residir em Madrid, pois tem aproveitado para treinar nas instalações do antigo clube.

Durante a noite desta quinta-feira, 29 de dezembro, o atleta foi visto a sair de um edifício com a companheira e com o novo carro à porta. O craque português tinha um condutor à sua espera.

Cristina Ronaldo entrou para o lugar do passageiro à frente e Georgina Rodríguez acabou por se sentar no banco de trás. Assim que o casal entrou no Rolls Royce, o condutor fechou a capota automática.

O vídeo do futebolista a estrear a prenda da namorada está a circular nas redes sociais, tendo a Sport TV republicado as imagens.