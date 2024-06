Cristiano Ronaldo faz investimento milionário em ilha no Dubai

Cristiano Ronaldo comprou um terreno de 25 milhões de euros na Jumeirah Bay Island, ilha exclusiva no Dubai, onde pretende construir uma mansão.

O craque português comprou um terreno de 25 milhões de euros na Jumeirah Bay Island, ilha em formato de cavalo-marinho localizada a alguns quilómetros da Palm Jumeirah, avança a Globo Esporte.

De acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, e a mulher, Georgina Rodríguez, de 30, pretendem construir no local uma mansão de luxo para residirem com os cinco filhos. As obras deverão estar concluídas no fim de dezembro.

O negócio está a ser gerido pela Palace Luxury Living, um dos maiores grupos imobiliários de luxo dos Emirados Árabes Unidos.