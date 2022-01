Cristiano Ronaldo desfruta de férias em família num iate de luxo

Cristiano Ronaldo está a desfrutar de um período de férias com familiares e amigos num iate de luxo depois ter ter terminado a época desportiva.

O internacional português, que representa a equipa italiana da Juventus, encontra-se no período de descanso antes de arrancar a nova época. O atleta mostrou-se, nas redes sociais, a passear num iate de luxo com a namorada, Georgina Rodríguez, os filhos e vários amigos.

Ainda, no perfil de Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia ao lado do filho mais velho, Cristianinho. “Meu pequenino!” escreveu o capitão da Seleção Nacional na legenda.

Além do filho mais velho, o avançado também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, que, tal como o primogénito, nasceram com recurso a gestação de substituição e Alana, fruto da relação com Georgina Rodríguez.