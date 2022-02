Cristiano Ronaldo mostra a “melhor maneira de começar o dia”

Cristiano Ronaldo começou o dia deste sábado da “melhor maneira”. O jogador de futebol da Juventus mostrou-se deitado na cama com os filhos mais novos e a namorada, Georgina Rodríguez.

O capitão da seleção de Portugal fez questão de partilhar no perfil de Instagram um momento em família que deixou os seguidores enternecidos, no qual surge com Eva, Mateo, Alana e Gio.

“A melhor maneira de começar o dia”, confessou o atleta na legenda de uma fotografia em que aparecem os cincos elementos na cama.

“Família lindaa!”, “Que exemplo”, “Objetivos de vida”, “É isso mesmo”, “Eu adoro esta família” e “Tu és o maior” são alguns dos comentários de internautas que surgiram na publicação.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm uma filha em comum, Alana. Por sua vez, os gémeos, Eva e Mateo, e o filho mais velho do jogador, Cristianinho, nasceram com recurso a gestação de substituição.

Recorde-se que o futebolista e a sua família estão de quarentena no Funchal, na Madeira, devido à Covid-19, que foi decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

