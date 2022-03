Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já montaram a árvore de Natal

O espírito natalício chegou à casa de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez em Inglaterra. É que o casal já montou a árvore de Natal.

O jogador do Manchester United prepara-se para viver os próximos dias mergulhado na quadra natalícia uma vez que a sua casa está repleta de luzes, uma grande árvore e diversas prendas.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, a companheira do craque português mostrou-se rendida à decoração, partilhando o resultado final com os admiradores.

Este ano existe mais um motivo para festejar nesta quadra. Depois da filha Alana, os dois vão voltar a ser pais novamente porque a espanhola está grávida de gémeos, tal como revelaram em outubro.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo também é pai dos gémeos Eva e Mateo, e do filho mais velho, Cristianinho. Os três nasceram com recurso a gestação de substituição.