Georgina Rodríguez marca presença nos Grammy Latinos

Apesar de Cristiano Ronaldo ter concedido uma entrevista polémica a Piers Morgan na qual arrasa o Manchester United, a agenda da companheira, Georgina Rodríguez, permanece intocável.

A presença da modelo está confirmada numa das noites mais importantes da música latina, os Grammy Latinos.

De acordo com a revista “Hola!” a namorada do craque português não só vai estar presente no evento como ainda vai entregar um dos troféus.

A confirmação da sua presença foi reiterada pela própria através das redes sociais. “Estou muito emocionada por ter sido convidada para um dos prémios mais importantes da música latina”, escreveu.

A cerimónia irá decorrer na próxima quinta-feira, 17 de novembro, em Las Vegas, Estados Unidos da América.