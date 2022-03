Cristiano Ronaldo impedido de sair da Madeira até esta segunda-feira

O internacional português está impedido de sair da Madeira, adianta a TVI 24. O seu avião particular já aterrou, mas terá apenas levado bagagem e elementos do “staff”.

A Juventus exigiu a presença de todos os jogadores em Turim, Itália, até dia 18 deste mês, para voltar aos trabalhos, mas Cristiano Ronaldo tem tentado sair do aeroporto do Funchal sem sucesso.

Segundo uma notícia da TVI 24, o internacional português não conseguiu, nos últimos dias, autorização para que o seu avião saia do aeroporto de Barajas, em Madrid, em direção à Madeira, para o levar de volta a Itália.

Neste sábado, segundo o canal de televisão, terão sido marcadas por três vezes chegadas e partidas do jato privado, mas sem sucesso.

Segundo o “Diário de Notícias da Madeira”, o aparelho, aterrou, finalmente, na “Pérola do Atlântico” neste domingo, mas levantou voo sem Cristiano Ronaldo e apenas com dois cozinheiro e elementos do “staff” a bordo.

Segundo o mesmo jornal, o craque deve seguir, finalmente, esta segunda-feira para Itália, depois de dois meses com a família na terra onde nasceu.