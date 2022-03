Cristiano Ronaldo já demoliu a marquise da polémica no último andar do edifício de luxo na Rua Castilho, em Lisboa.

Polémica, enfim, terminada. Depois de ter mandado construir uma marquise no último andar no edifício no qual habita na Rua Castilho, em Lisboa, Cristiano Ronaldo demoliu a estrutura, que gerou polémica junto do arquiteto do prédio e da Câmara Municipal de Lisboa (CML)

Nesta terça-feira a TVI exibiu imagens do último andar do edifício de luxo, já sem a marquise envidraçada que, como mostrou a namorada do craque, Georgina Rodríguez, no perfil de Instagram, servia de ginásio ao novo jogador do Manchester United.

Depois da notificação da CML o CR7 optou por não legalizar a estrutura em vidro e, ao invés, demoli-la.

Nas imagens é possível ver vários trabalhadores a retirar o que resta do espaço que tanta polémica causou neste verão.