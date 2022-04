Cristiano Ronaldo junta família na piscina

Durante uma pausa num dos treinos da Juventus, o CR7 juntou a família e “caíram” todos na piscina da mansão do craque.

Juntos dentro de água. Foi assim a mais recente folga de Cristiano Ronaldo dos treinos da Juventus, aos quais regressou no início desta semana depois de ter estado mais de dois meses em confinamento social na Madeira por causa da Covid-19.

Neste fim de semana, a namorada do internacional português, Georgina Rodríguez, publicou uma foto do clã na piscina, com os mais pequenos especialmente divertidos.

Entre um cavalo, um carro e uma carruagem insufláveis, a família tirou alguns momentos para brincar.

Quem aplaudiu a imagem foi Dolores Aveiro, a “sogra” de Georgina Rodríguez, que foi notícia esta semana por um alegado arrufo com a espanhola nas redes sociais.