Cristiano Ronaldo junta-se a Bruno Nogueira e o Instagram enlouquece

O internacional português esteve com Georgina Rodríguez esta sexta-feira em direto no Instagram do humorista, no último episódio do programa “Como é que o bicho mexe?”.

Cristiano Ronaldo entrou em direto a partir de casa, em Turim, para “mandar um grande abraço e sucesso” a Bruno Nogueira, um momento que fez disparar as visualizações e que tornou-se viral nas redes sociais.

Albano Jerónimo, Nelson Évora, Salvador Martinha, João Manzarra, Nuno Lopes, Salvador Sobral, Jessica Athayde e João Quadros foram também alguns dos convidados.

No último episódio do programa, Bruno Nogueira e Nuno Markl circularam por várias ruas de Lisboa, enquanto faziam ou recebiam chamadas em direto no Instagram.