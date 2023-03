Cristiano Ronaldo leva Georgina a jantar em Bugatti de oito milhões de euros

Cristiano Ronaldo levou a namorada, Georgina Rodríguez, a jantar, em Madrid, num Bugatti avaliado em oito milhões de euros.

O “capitão” da Seleção Nacional e avançado do Al Nassr já tinha apresentado o novo Bugatti Centodieci na Cidade do Futebol, em Oeiras, durante o estágio para o Campeonato da Europa de Futebol e, agora, voltou a aparecer com a “bomba” – avaliada em oito milhões de euros -, à saída de um jantar, em Madrid, Espanha, com a namorada, Georgina Rodríguez.

O carro de luxo, com matrícula portuguesa, rapidamente foi rodeado de fãs do CR7, com o segurança pessoal de Cristiano Ronaldo a garantir que o avançado entrava, em segurança, na viatura.

Em todo o mundo há, apenas, mais nove exemplares do Bugatti Centodieci, que chega aos 100 km hora em apenas 2,4 segundos e tem 1600 cv de potência.