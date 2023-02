Cristiano Ronaldo mostra-se de espada na mão numa experiência do Al Nassr

Cristiano Ronaldo mostrou-se de espada na mão durante uma experiência do clube Al Nassr, da primeira liga da Arábia Saudita.

O futebolista, de 38 anos, partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo em que se mostra com os restantes membros da equipa a participar num ritual com os dirigentes e restantes profissionais do clube.

“Feliz dia do fundador à Arábia Saudita. Foi uma experiência especial participar na celebração no Al Nassr”, escreveu o atleta da Seleção Nacional, numa referência às celebrações dos 300 anos do território.

Cristiano Ronaldo mudou-se para o Al Nassr após ter rescindido contrato com o Manchester United (Inglaterra), em janeiro. O craque assinou um vínculo profissional com o clube saudita de dois anos e meio, recebendo por ano cerca de 200 milhões de euros.

O futebolista encontra-se a viver com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Alana, Bella, Cristianinho e os gémeos, Eva e Mateo.