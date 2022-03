Cristiano Ronaldo oferece camisola usada no jogo de Portugal à mãe

Após Portugal ter sido apurado para o Mundial de futebol de 2022, no Qatar, Cristiano Ronaldo decidiu presentear a sua mãe, Dolores Aveiro, com algo muito especial.

Com presença garantida na competição, pela quinta vez, o capitão da Seleção Nacional ofereceu a camisola que usou, esta terça-feira, 29 de março, no jogo frente à Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, no Porto.

Dolores Aveiro não podia estar mais orgulhosa e partilhou a surpresa do filho com os seus seguidores.

“Parabéns a Portugal pela vitória e pela passagem ao Mundial. Obrigado ao meu menino pela camisola que está bem suada e ainda com o cheiro do meu guerreiro”, escreveu a mãe do jogador.

Na caixa de comentários, os elogios dos internautas não se fizeram esperar e inundaram a secção.