Cristiano Ronaldo partilha fotografia ao lado dos filhos

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para partilhar um retrato com os filhos Bella Esmeralda e Mateo durante as férias.

Na caixa de comentários, vários cibernautas aproveitaram para elogiar o craque português. “Cristiano, és um excelente ser humano. Aproveita a tua família”, “O melhor homem do mundo” e “Mateo e Bella Esmeralda. Bebés bonitos como pai” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, após os jogos da Seleção Nacional frente à Bósnia-Herzegovina e à Islândia para a fase de apuramento para o Euro 2024, Cristiano Ronaldo voltou para perto da família.

Os filhos receberam o pai com muita emoção. Nas imagens partilhadas pela namorada do jogador, Georgina Rodríguez, nas redes sociais, era possível ver-se os três menores a correrem na direção do craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e a abraçá-lo.

Durante cerca de uma semana, Cristiano Ronaldo passeou com a família num iate que andava ao largo da costa italiana. Diogo Dalot, atleta da Seleção Nacional e lateral-direito de Manchester United, chegou a juntar-se e passar alguns momentos junto do amigo.