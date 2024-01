Cristiano Ronaldo partilha novo retrato de família: “A minha vida”

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou uma nova fotografia na qual reúne a família: a companheira e os cinco filhos.

Cristiano Ronaldo tem sido ativo nas redes sociais, nos últimos dias, partilhando fotografias da passagem de ano e capturas ao lado de Georgina Rodríguez. Na nova publicação que fez, o craque português mostrou um retrato de família.

Na imagem, o futebolista surge ao lado da companheira e dos cinco filhos. Cristianinho surge ao lado do pai e Mateo no seu colo. Já as meninas – Alana Martina, Eva e Bella Esmeralda – aparecem na companhia de “Gio”.

“A minha vida”, escreve o avançado do Al Nassr na legenda, acompanhado da “hashtag” “Abençoado”.

De relembrar que na última partilha de Ronaldo, este aparece apaixonado ao lado de Georgina e declarou-se à companheira.