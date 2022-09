Cristiano Ronaldo recebe críticas após encontro com psicólogo Jordan Peterson

Cristiano Ronaldo tornou-se alvo de críticas por parte dos internautas após ter partilhado uma fotografia ao lado do psicólogo Jordan Peterson que foi expulso da rede social Twitter.

O futebolista do Manchester United encontrou-se com o polémico psicólogo. No perfil de Instagram, o craque português publicou uma imagem do encontro, afirmando ter sido um “prazer” estar com o seu “amigo”.

“Prazer em te ver, amigo”, escreveu o atleta.

Na secção de comentários, vários internautas protestaram com Cristiano Ronaldo por surgir ao lado do psicólogo, que tratou o ator Elliot Page por “ela” e acabou por ser expulso do Twitter. “Sinistro. Tira-o daqui”, comentou um internauta.

Lembre-se que, em 2020, o ator assumiu que não se identificava como mulher e que deixaria de se chamar Ellen Page para passar a ser Elliot Page.

Num comentário, dois anos depois, no Twitter, Jordan Peterson referiu-se ao ator como “ela” e foi alertado pela rede social que estava a incentivar ao “ódio e a violência à identidade de género”.