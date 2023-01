Cristiano Ronaldo recebido por vários seguidores na chegada a Riade

Cristiano Ronaldo já aterrou em Riade, na Arábia Saudita, onde vai ser apresentado oficialmente como jogador do Al Nassr.

O futebolista português, de 37 anos, viajou num jato privado de luxo de Madrid até à Arábia Saudita, acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Cristianinho, Alana, Bella e os gémeos, Eva e Mateo.

O capitão da Seleção Nacional agradeceu a receção “calorosa” que teve na chegada à cidade. “Obrigado pela receção calorosa! Estou ansioso por estar com vocês mais logo no estádio”, escreveu, na legenda das imagens da sua chegada partilhadas no Instagram.

A apresentação de Cristiano Ronaldo vai decorrer às 19h00 locais (16h00 em Portugal), no estádio Mrsool Park.

Lembre-se que o craque assinou pelo clube saudita por duas épocas e meia depois de ter rescindido contrato com o Manchester United (Inglaterra). O atleta vai receber cerca de 200 milhões de euros por ano.