Cristiano Ronaldo reencontra os filhos com um longo abraço e emociona os seguidores

Cristiano Ronaldo reencontrou três filhos e o momento, partilhado por Georgina Rodríguez, está a comover as redes sociais.

Poucas horas depois de ter cumprido a “internacionalização” 200 pela Seleção Nacional no jogo frente à Islândia, Cristiano Ronaldo reencontrou três filhos – Eva, Mateo e Alana -, num momento que está a emocionar as redes sociais devido à ternura do longo abraço de família.

Nas imagens partilhadas pela namorada do jogador, Georgina Rodríguez, nas redes sociais, é possível ver-se os três menores a correrem na direção do craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e a abraçá-lo.

“Muito amor guardado para dar ao papá”, escreveu a empresária e influenciadora digital espanhola no perfil de Instagram, como legenda do momento que enterneceu os seguidores: “lindos”, “família maravilhosa” e “momento fantástico” servem a título de exemplo.

Alana foi a mais emocionada neste reencontro, o que levou o pai a exclamar “respira, Alana!”

Recorde-se que, no passado dia 11 de junho, o CR7 também reencontrou a mãe, Dolores Aveiro, antes da concentração para o estádio da equipa das “Quinas” com vista aos jogos de apuramento do Campeonato da Europa do próximo ano frente à Bósnia-Herzegovina e Islândia.

A família Aveiro parece, agora, atravessar um período mais tranquilo, depois de afastada a pretensa crise na relação entre o “internacional” português e Georgina Rodríguez, como Cristiano Ronaldo garantiu em entrevista recente: “A minha família está sempre comigo, a Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está a fazer o seu caminho e eu apoia-a a 100 por cento. Ela vai estar sempre comigo e eu com ela, os dois juntos somos muito mais fortes”, afirmou o também “capitão” da Seleção Nacional.