Cristiano Ronaldo revela motivo de internamento da filha Bella Esmeralda

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista polémica a Piers Morgan em que não só fala sobre a sua vida profissional como pessoal.

Depois de revelar que guarda as cinzas do filho, que morreu durante o parto, ao lado das do pai e que fala com ele todos os dias, o craque português desvendou o que levou a filha, Bella Esmeralda, a ser internada.

Lembre-se que o jogador não participou na pré-temporada do Manchester United devido aos problemas de saúde da bebé.

“Durante as minhas férias, a minha filha mais nova, Bella Esmeralda, teve bronquite. Foi complicado, estivemos uma semana no hospital”, contou.

“As pessoas esquecem-se que sou um ser humano, quando contei parece que não acreditaram em mim, o presidente (do Manchester United) não acreditou que a minha filha estava doente, duvidaram da minha palavra”, afirmou ainda.