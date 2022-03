Cristiano Ronaldo treina com filha mais nova ao colo

Cristiano Ronaldo enterneceu, esta segunda-feira, os seguidores ao mostrar-se num momento ternurento com a filha mais nova, Alana Martina.

O internacional português, de 35 anos, partilhou um vídeo, no perfil da rede social Instagram no qual surge com Alana Martina, de dois anos, ao colo, enquanto faz abdominais.

“Sem desculpas”, escreveu o jogador da Juventus na legenda.

https://www.instagram.com/p/B8ZQIINHAi1/

O vídeo, que conta com mais de 23 milhões de visualizações e cerca de 40 mil comentários, enterneceu os fãs de Cristiano Ronaldo e, rapidamente, tornou-se viral na Internet.

Além de Alana Martina, a única filha em comum com a namorada, Georgina Rodríguez, o jogador da Juventus é ainda pai de Cristianinho, de nove anos, e dos gémeos, Eva e Mateo, de dois anos, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

