Cristina Ferreira celebra aniversário de Hernâni Carvalho em direto

Cristina Ferreira celebrou, esta quinta-feira, em direto, durante “O Programa da Cristina” (SIC), o 60.º aniversário de Hernâni Carvalho.

A emissão desta manhã do matutino teve um momento especial protagonizado pelo comentador da casa. É que no dia que completa 60 anos Hernâni Carvalho teve direito a bolo.

“O meu Hernâni faz anos hoje. 60″, escreveu Cristina Ferreira no Instagram. Por sua vez, na conta do programa foi publicada uma fotografia do momento em que o também escritor apagou as velas.

Recentemente, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia do momento em que conheceu Tânia Ribas de Oliveira. O tesourinho publicado na mesma rede social remonta a dezembro de 2004.

