Cristina aproveita final de tarde para ir a banhos: “Até os golfinhos nadavam na Ericeira”

Cristina Ferreira aproveitou o final de tarde desta quarta-feira, 13 de outubro, para vestir o fato de banho e ir a banhos numa das praias da Ericeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI despediu a roupa do dia-a-dia e vestiu o fato de banho para dar um mergulho antes de o dia acabar. No perfil de Instagram, a apresentadora partilhou o momento.

“Numa mensagem uma senhora perguntou-me o que é que ainda me deslumbra. Respondi-lhe: ‘A beleza’. E há tanta nas mínimas coisas. Hoje até os golfinhos nadavam na Ericeira ao pôr-do-sol”, afirmou.

Além de dar um mergulho, a comunicadora da estação de Queluz de Baixo assistiu ao pôr-do-sol, tal como demonstrou no InstaStories.

O humorista Eduardo Madeira reagiu a Cristina Ferreira, através da secção de comentários, referindo que os golfinhos são sinal de “bom presságio”. “Ver golfinhos é um bom presságio. Vão acontecer coisas boas. Digo eu”, atirou o comediante.

A diretora regressou recentemente de França, onde esteve em Cannes a participar na maior feira de conteúdos do Mundo. Cristina viajou com João Patrício, diretor-adjunto de Programas, e Gabriela Sobral, diretora da produtora Plural, com quem a TVI realiza várias novelas, e José Eduardo Moniz.