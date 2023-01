Cristina Caras Lindas recorda época em que esteve em coma

Cristina Caras Lindas recorreu às redes sociais para recordar um dos períodos mais complicados da sua vida.

A apresentadora lembrou assim o tempo que esteve em coma quatro meses e como não se reconheceu a primeira vez que se viu ao espelho.

“Esta foto apareceu hoje nas minhas memórias. É uma das mais importantes da minha história, fazia alguns meses de me recuperar de algo terrível que me aconteceu, quase um ano no hospital com uma pneumonia depois gripe A e para finalizar duas bactérias hospitalares”, começou por lembrar.

“Fiquei em coma e não foi nada fácil recuperar. Os médicos acharam sempre que não me salvaria, nunca será demais agradecer a uma adorável médica que nunca desistiu de mim, Cecília Longo, foi fundamental na minha recuperação pois acordar sem saber quem era, sem conseguir andar e ter que aprender tudo de novo, não foi fácil”, disse.

“Cheguei a não acreditar que conseguiria, não me reconheci a primeira vez que me vi ao espelho e durante muitos meses recusei olhar para mim, foi um sofrimento intransmissível e profundamente doloroso”, rematou.