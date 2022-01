Cristina e estrelas da TVI vestem-se de “Gladiador” mas fãs desconfiam: “Já vi 25 vezes!”

“Gladiador” é o filme que a TVI promete passar no primeiro dia do ano e a aposta é tão grande que Cristina Ferreira e outras estrelas da estação vestiram a pele de Russel Crowe. O pior é a desconfiança de muitos telespetadores.

A TVI vai exibir no próximo dia 1 de janeiro o filme “Gladiador”, com Russel Crowe no papel de um general romano que, depois de ver a mulher e o filho assassinados, tem de sobreviver na arena a combater, enquanto prepara a sua vingança no coliseu de Roma.

A aposta do quarto canal é forte e, por isso, a diretora de Ficção e Entretenimento não se está a poupar a esforços para promover o filme e, até, aparece nas redes sociais vestida de “Gladiadora”.

Motivados pela “patroa”, outras caras da estação seguiram o exemplo e também estão a promover o filme na pele da personagem interpretada por Russel Crowe na ficção: são os casos de Rúben Rua e Iva Domingues, ambos apresentadores do programa dos domingos à tarde da TVI “Somos Portugal”.

Só que a promoção não está a ter o efeito esperado junto de milhares de seguidores das três caras da TVI. É que, como notam muitos telespetadores… “este filme não me é estranho”, uma vez que já foi mais do que uma vez exibido na televisão e em canal aberto.

“Estava a ver que não via o filme pela vigésima quinta vez”, observou um seguidor de Cristina Ferreira; “Agora seria o ‘Gladiador 3′”, ironizou uma fã de Rúben Rua; “preferia o ‘300’”, rematou outro seguidor.

Mas Cristina Ferreira não desmotiva e as caras da TVI também não. Iva Domingues, por exemplo, destaca “a banda sonora inesquecível deste filme”.