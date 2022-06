Cristina e Tony Carreira fazem as pazes: “Nesta foto só estão pessoas que amo”

Depois de uma alegada zanga, Cristina Ferreira e Tony Carreira fizeram as pazes e o músico participou na estreia da nova edição de “Uma Canção Para Ti”.

Terão estado zangados durante alguns meses, por motivos que nunca ficaram esclarecidos, mas, nesta segunda-feira, Cristina Ferreira e Tony Carreira enterraram o “machado de guerra”: o músico esteve na estreia de “Uma Canção Para Ti”, na TVI, ao lado dos apresentadores Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes e dos jurados Rui Massena, Kasha e Rita Pereira.

“‘Uma Canção Para Ti’. Dia 13. Um casamento perfeito de talento, amor, sonho e televisão. Nesta foto só estão pessoas que amo. E a quem desejo o melhor”, escreveu a apresentadora, que está de férias em Palma de Maiorca.

“Que cada noite em conjunto seja vivida com a música no coração. A ver no @tviplayer. Longe mas perto. Sempre”, rematou Cristina Ferreira.