Cristina Ferreira: “A Elsa é minha cabeleireira há quase 30 anos”

Cristina Ferreira teceu vários elogios à cabeleira de longa data, que foi a autora do mais recente corte da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

A também apresentadora da TVI partilhou, no perfil de Instagram, fotografias do momento em que optou por um visual com o cabelo curto pela linha do queixo. A comunicadora aproveitou a publicação para deixar elogios à profissional.

“Estas fotos são do dia em que cortei o cabelo. Mas estas fotos são sobre a Elsa. A Elsa é minha cabeleireira há quase 30 anos. O primeiro corte radical foi quando eu fiz 18 anos. Fi-lo num dia de festa da aldeia e lembro-me do divertido que foi algumas pessoas não me reconhecerem”, começou por lembrar.

“A Elsa foi minha cabeleireira quando fui estudante, empregada de balcão, professora e apresentadora de televisão. Somos quase da mesma idade e também eu a vi cortar o cabelo na casa da mãe, abrir 1 salão, e 2 e 3, e ser formadora e tudo o que quer”, prosseguiu.

“A Elsa continua na Malveira. Ligo-lhe às 7h45 para me pentear às 8h. Entro a dizer que tenho de me ir embora. E é assim desde sempre. A Elsa sabe mas quero dizer que confiança é coisa rara. E tenho muita nela. Mas também orgulho”, confessou.

Cristina Ferreira não ficou sem resposta e a “hairstylist” reagiu ao “post”: “Sabes que estou aqui (quase) sempre. Admiro-te muito e tudo o que possa dizer aqui é pouco, por isso, desejo que continuemos por muitos anos a falar sobre sonhos. Muito grata pela confiança e adrenalina nas tuas mudanças”.