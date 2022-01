Cristina Ferreira: “A maior dificuldade tem sido sensibilizar os mais velhos”

View this post on Instagram

A maior dificuldade, sinto nos meus, tem sido sensibilizar os mais velhos. "Eu não vou desprezar a minha filha, ela vem cá a casa". Eu sei que é difícil dizer ao coração para ficar isolado. Eu sei que parece ainda tudo normal. "Aqui não chega. Nós somos tantos , só há cento e tal infectados" . O facto de se estar a pedir para ficarem em casa, sem contacto social, é mesmo para evitar o contágio na comunidade. A doença não se vê no rosto. Os da minha geração são os que têm os pais acima dos 60. Esta semana disse aos meus: agora quem cuida de vocês sou eu, têm de me ouvir. Façam-se ouvir. Este é o momento em que uns nos gozam porque somos os parvos que estão em isolamento. Daqui a uns tempos (e espero que não) é que vamos perceber quem eram os parvos.