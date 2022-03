Cristina Ferreira aceita desafio e participa em espetáculo de comédia

Cristina Ferreira aceitou o desafio de Salvador Martinha para participar num espetáculo de comédia, esta terça-feira, 7 de dezembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI vai ter um dia ocupado com reuniões e programas para gravar, mas, no final do dia, vai tirar um tempo para subir ao palco e dizer umas piadas.

“Dizem que hoje vou ali ao Teatro Tivoli fazer stand up num espetáculo do Salvador Martinha. Ainda estou a tentar perceber porquê, mas adiante”, começou por informar a apresentadora.

“Começo o dia com reuniões agora às 8h, tenho três programas para gravar, vou para Lisboa logo a seguir, vou, portanto, fresquinha para dizer umas coisas. Que é como quem diz, tenham medo”, alertou.

“O Salvador disse-me para eu ir vestida de forma simples, que no stand up é tudo muito descontraído. O que ele me foi dizer”, brincou.

Na secção de comentários, Rita Pereira demonstrou o seu apoio a Cristina Ferreira. “Então também vou toda montada para não seres a única. Lá estarei para aplaudir mesmo que digas só boa noite Tivoli”, afirmou.