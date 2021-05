Cristina Ferreira: “O próximo ‘All Together Now’ é um novo kids”

Cristina Ferreira anunciou, esta quarta-feira, 28 de abril, que a TVI vai emitir uma nova emissão da versão para crianças do concurso “All Together Now”, no próximo domingo, 2 de maio.

Depois de uma primeira emissão no final de março, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou, no perfil de Instagram, que vai existir uma nova emissão do concurso musical só para os mais novos.

“O próximo ‘All Together Now’ é um novo ‘KIDS’. E tenho a certeza que vão adorar. Cheio de surpresas vai ser um ‘pequeno’ grande programa”, garantiu a também apresentadora do programa “Cristina ComVida”.

Um dos 100 jurados, o cantor Zé Manel, reagiu, rapidamente, ao anúncio de Cristina Ferreira, revelando que a próxima emissão do concurso tem o “melhor momento do programa inteiro”.

“Então deixo o spoiler que para mim este episódio tem o melhor momento do programa inteiro. A TVI devia de pagar um mês de terapia depois do que eu chorei!” confessou o artista.