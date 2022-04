Cristina Ferreira apoia (de forma discreta) Tony Carreira

Tony Carreira agradeceu o apoio dos fãs que se preocuparam com o enfarte que sofreu e, entre os gestos de apoio, sobressaiu o de Cristina Ferreira.

Zangados… mas pouco. Há meses que o eventual “arrufo” entre Tony Carreira e Cristina Ferreira tem sido tornado público mas, neste sábado, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deu um passo para as pazes, ao apoiar o cantor que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

No texto que o “cantor de sonhos” escreveu no Instagram a agradecer o apoio dos fãs, famosos como Rita Ferro Rodrigues ou Diogo Piçarra escreveram palavras de incentivo, mas Cristina Ferreira foi mais discreta e desenhou um “emoji” de um coração, a desejar as melhoras.

A zanga entre Tony e Cristina terá começado quando a “loira da Malveira” terá pedido para ser interrompido um tema de David Carreira durante um programa.