Cristina Ferreira apontada como possível apresentadora do “Big Brother Famosos”

Cristina Ferreira poderá suceder a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos na nova edição do “reality show” “Big Brother Famosos”, com estreia em 2022.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI está a ser apontada como a apresentadora da próxima edição do programa, a informação foi avançada pela revista “TV Mais”, nesta quarta-feira, 24 de novembro.

Ao que tudo indica a dupla de apresentadores que agora conduz as galas de domingo poderá não estar disponível para o próximo “Big Brother”, no entanto, a informação só será confirmada mais perto da estreia do programa.

“Até agora ninguém falou com o Manuel Luís Goucha e nem com Cláudio Ramos para eles continuarem. A partir do dia 31 de dezembro os dois estão fora do programa”, disse uma fonte da produção à “TV Mais”.

A mesma fonte adiantou ainda à publicação que “o Cláudio tem previsto ir de férias durante 15 dias logo depois de terminar o ‘Big Brother’” e que Manuel Luís Goucha estará de férias durante uma semana. “Ele gosta de passar o aniversário, que é no dia de Natal, no estrangeiro”, confessou a fonte à revista.

A fonte garantiu ainda à “TV Mais” que Cristina Ferreira “está muito entusiasmada” com o programa, que deverá iniciar entre janeiro e fevereiro.

Recorde-se que a atual edição de “Big Brother” termina no dia 31 de dezembro com uma emissão especial de passagem de ano na TVI.