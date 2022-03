Cristina Ferreira aposta em filha de Maria Cerqueira Gomes e realizador põe dedo na ferida

Cristina Ferreira aposta na filha de Maria Cerqueira Gomes para a nova novela da TVI. Mas a escolha da jovem Francisca está a custar críticas à diretora do canal.

Foi a notícia do final de semana: Francisca, a filha mais velha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, vai protagonizar a nova novela da TVI, numa aposta pessoal de Cristina Ferreira.

Mas a decisão da diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal não está a ser bem acolhida entre muitos setores da Cultura e o realizador Vicente Alves do Ó veio mesmo a público lamentar que haja muita atores no desemprego, sem oportunidades de se mostrarem. Recorde-se que Francisca Cerqueira Gomes, de 18 anos, é manequim.

“Depois de ler esta e outras notícias e histórias que pululam por aí, deixo aqui um abraço enorme de solidariedade a todos os alunos das escolas de representação do país e a muitos atores e atrizes da nossa praça que aguardam aquele casting, aquela oportunidade, aquela resposta do email”, limitou-se a referir, nas redes sociais, Vicente Alves do Ó.

Esta não é a primeira vez que Cristina Ferreira é criticada por ter, alegadamente, influenciado a contratação de uma “amiga”: primeiro a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI lidou com as críticas por promover Rúben Rua, mais tarde Joana Barrios e, agora, Francisca Cerqueira Gomes.